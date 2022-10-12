تفاصيل فوز فريق أزهري بالمركز الأول في الأسبوع العربي للبرمجة بتونس

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بأسوان، إن هناك فريقا أزهريا مصريا حصد المركز الأول عربياً في الأسبوع العربي للبرمجة بتونس، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تُقام في شهر فبراير من كل عام ولكن لأول مرة يُشارك فيها أبناء الأزهر الشريف وذلك بناءاً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر.

وأضاف "هاشم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تكريمهم بالمعاهد الأزهرية بوجود وزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منوهاً أن التكريم كان في قاعة مؤتمرات بقطاع المعاهد.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للأزهر بأسوان، أن هذا التكريم هو شرف كبير للأزهر وأبناء الأزهر، معقباً: "تاج فوق رؤوسنا .. على الرغم من أنهم مش أول مرة يفوزوا بس أول مرة يشتركوا في المسابقة دي".

وأشار "هاشم" إلى أن هناك تدريب للمشاركين قبل المسابقة في كل المؤسسات على مستوى جمهورية مصر العربية، منوهاً أن هناك مُحكمين مصريين ومُحكمين دوليين، معقباً: "عشان محدش يقول ده تبع حد".