بعد اعلان اعتزاله.. مسلم يطرح أغنيتين من إنتاج مصطفى السويفي.. فيديو

أعلن من أيام المطرب الشعبي مسلم عن اعتزاله الفن بشكل نهائى بعد الأزمات المتلاحقة له داخل وخارج الوسط الفني، وكتب على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام هذا الوسط لا يناسبنى أشوفكم علي خير.



وبالرغم قرار اعتزال مسلم إلا أن جمهور مسلم سيتفاجىء بطرحه لأغنتين دفعة واحدة كان تم الاتفاق عليهما مع المنتج مصطفى السويفي مالك شركة m production للإنتاج الفني.



تفاصيل الأغنتين



الأولى بعنوان كله فيك وتم طرح جزء منها استعدادا لطرحها خلال أيام وهي ديو بين مسلم والمطرب الشعبي طارق الشيخ ومن إخراج مصطفى السويفي نفسه.



والثانية تم الاتفاق عليها منذ عدة أشهر إلا أن مسلم لم ينتهى من تسجيلها بشكل كامل ومن المفترض أن ينتهى منها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية طبقا للعقود التى أبرامها مع الشركة المنتجة.





سبب اعتزال مسلم الغناء

وكان مسلم قد اعلن اعتزاله الغناء بسبب أزمته مع المنتج الخليجي سلطان الشن والذي كان يتولى مهمة انتاج جميع أغانيه إلا أنهما لم يتفقا على بعض الأمور المادية وهو الأمر الذي جعل مسلم يدخل فى أزمات متلاحقة بسبب هذا الأمر إلى أن أعلن اعتزاله.





اعتزال مسلم للغناء

وكان مسلم قد أعلن اعتزاله من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام وكتب :سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط.

بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب.. مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير.