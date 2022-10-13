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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنشاء بنك للخلايا الجذعية الأبرز.. صحة الشيوخ تكشف خطة عملها بدور الانعقاد الثالث

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أول أمس  اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة  ، وكشفت اللجنة خلال اجتماعها عن خطة عملها المقبلة خطة  خلال دور الانعقاد العادي الثالث. 

 

و أكد أعضاء اللجنة على أهمية الموضوعات المدرجة بخطة عمل اللجنة مع التركيز على الآتى :

 

1- سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى).

2-مناقشة تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى .

 

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3- تحسين أوضاع الأطباء .

4- دراسة انشاء بنك للخلايا الجذعية لعلاج الحالات الملحة.

5-المشكلة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

6- متابعة مبادرة حياة كريمة، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

لجنة الصحة مجلس الشيوخ علي مهران حياة كريمة زراعة الأعضاء البشرية هيئات التمريض

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