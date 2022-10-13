إنشاء بنك للخلايا الجذعية الأبرز.. صحة الشيوخ تكشف خطة عملها بدور الانعقاد الثالث

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أول أمس اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة ، وكشفت اللجنة خلال اجتماعها عن خطة عملها المقبلة خطة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.

و أكد أعضاء اللجنة على أهمية الموضوعات المدرجة بخطة عمل اللجنة مع التركيز على الآتى :

1- سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى).

2-مناقشة تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى .

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3- تحسين أوضاع الأطباء .

4- دراسة انشاء بنك للخلايا الجذعية لعلاج الحالات الملحة.

5-المشكلة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

6- متابعة مبادرة حياة كريمة، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.