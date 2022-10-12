"النبي محمد القدوة والأسوة".. سلسلة ندوات تنظمها دار العلوم الفيوم

نظمت كلية دار العلوم ندوة تحت عنوان (النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة) بكلية الحاسبات والمعلومات ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وفي إطار تنفيذ خطة المشاركة المجتمعية لوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم.

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ بحضور الدكتور محمد خفاجي، عميد الكلية، و الدكتور سمية السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسن محمد، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور شعبان قرني، بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم.

كما تم عقد ندوة بكلية التربية النوعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١ بحضور الدكتور أحمد فتحي، عميد الكلية، والدكتور هاني عبد البديع، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور وليد شيمي، وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور وجيه الشيمي، أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور محمود قرني، مدير مركز تجديد الخطاب الديني بالكلية.

وخلال الندوات تم الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية الاقتداء به في كافة نواحي الحياة، و تضمنت الندوات إلقاء عدد من الابتهالات والأناشيد الدينية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات دينية ومنح جوائز قيمة للفائزين بها.

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