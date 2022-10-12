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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متفائلة.. مايان السيد تتحدث عن فيلمها الجديد

مايان السيد
مايان السيد

انتهت الفنانة الشابة مايان السيد من تصوير مشاهدها في فيلم "هاشتاج جوزني"، المنتظر طرحه قريبا في دور العرض، وتشارك في بطولته أمام الفنان أمير المصري ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار. 

 

وقالت مايان السيد:  دوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولدي شعور بالسعادة وفي نفس الوقت المسئولية تجاه لعبي لدور البطولة في فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في دور العرض في مصر و الدول العربية، وأنا متفائلة بتجربتي في الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة في مشواري الفني، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغاني المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل . 

 

وأبدت مايان سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومي فؤاد، صابرين، دينا، وإسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم في عمل فني سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصري والعربي . 

 

يذكر أن مايان السيد بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسلي "أبو البنات" و "المغني" عام 2016،  ثم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية مثل "الأب الروحي" و"الاختيار 3"، وشهد العام الماضي تألقها من خلال أدوارها في مسلسلات "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكي، و "هجمة مرتدة" مع الفنان احمد عز والفنانة هند صبري، و"حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، كما قدمت دور البطولة في مجموعة حلقات "حلم حياتي" الذي عُرض ضمن سلسلة حلقات مسلسل "إلا أنا". إضافة لأدوارها في أفلام "حرب كرموز" و "المحكمة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتحضّر لمشروع التخرج الخاص بها وتقوم فيه بدور البطولة في مسرحية أنتيجون.

مايان السيد اخبار مايان السيد فيلم هاشتاج جوزني المخرج عصام نصار محمد سمير مبروك

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