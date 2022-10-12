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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فسفوري ولموني .. مصممة أزياء توضح موضة الألوان في شتاء 2023

إيمان الحسيني، مصممة
إيمان الحسيني، مصممة الأزياء

قالت إيمان الحسيني، مصممة الأزياء، إن موضة الألوان مستمرة في موسم شتاء 2023، معقبة: "نفس الألوان بتاعت الموسم اللي فات ولكن بيزيد عليها الفسفوري واللون اللموني والأحمر بألوانه". 


وأضافت "الحسيني" خلال لقائها مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "موضة شتاء 2023 سبعيناتي بردو زي الشتاء الماضي، ولكن بيزيد عليه ألوان كتيرة للجواكت الجلد منها الأحمر بدرجاته". 


وتابعت مصممة الأزياء قائلة: "الريش كمان طالع موضة في شتاء 2023 .. وفيه ترنجات كتير كلها ريش .. وبناطيل جينز في أخرها ريش .. ريش بكل الألوان لأنه بيغير شكل الحاجة".


وأكملت "الحسيني": "التطريز كمان رجع .. لأن شغل الهاند ميد بيبقى باين عليه الصرف والتعب والمجهود اللي اتعمل فيه". 

موضة الألوان شتاء 2023 مصممة أزياء برنامج ست الستات فضائية صدى البلد

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