فسفوري ولموني .. مصممة أزياء توضح موضة الألوان في شتاء 2023

قالت إيمان الحسيني، مصممة الأزياء، إن موضة الألوان مستمرة في موسم شتاء 2023، معقبة: "نفس الألوان بتاعت الموسم اللي فات ولكن بيزيد عليها الفسفوري واللون اللموني والأحمر بألوانه".



وأضافت "الحسيني" خلال لقائها مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "موضة شتاء 2023 سبعيناتي بردو زي الشتاء الماضي، ولكن بيزيد عليه ألوان كتيرة للجواكت الجلد منها الأحمر بدرجاته".



وتابعت مصممة الأزياء قائلة: "الريش كمان طالع موضة في شتاء 2023 .. وفيه ترنجات كتير كلها ريش .. وبناطيل جينز في أخرها ريش .. ريش بكل الألوان لأنه بيغير شكل الحاجة".



وأكملت "الحسيني": "التطريز كمان رجع .. لأن شغل الهاند ميد بيبقى باين عليه الصرف والتعب والمجهود اللي اتعمل فيه".