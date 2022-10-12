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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدرس بـ صيدلة يُحذر : اللي بيموتوا من كتر الأكل زيادة عن قلته

الدكتور محمد تركي،
الدكتور محمد تركي، مدرس بكلية الصيدلة

قال الدكتور محمد تركي، مدرس بكلية الصيدلة، إن السمنة المفرطة تتسبب في الإصابة بأمراض كثيرة تؤدي إلى الوفاة، معقباً: "الناس اللي بتموت من كتر الأكل أكتر من الناس اللي بتموت من قلة الأكل". 


وأضاف "تركي" خلال لقائه مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أصحاب السمنة المفرطة يتجهوا في البداية إلى تناول الأدوية، بدون النظر إلى الأعراض الجانبية لكل دواء، والتي منها الدوخة، فقدان ذاكرة مؤقت، زهايمر، أمراض شرايين، وأمراض قلب، أمراض أوعية، أمراض مفاصل. 


وتابع مدرس بكلية الصيدلة قائلاً: "انت لو قريت الأثار والأعراض الجانبية ديه هتتمنى انك تفضل عندك السمنة المفرطة ولا إنك تاخد علاج زي ده .. وكمان ديه أدوية موجود في الصيدليات ما بالك بقى لو أدوية مجهولة المصدر زي اللي بتتباع ديه".


وأكمل: "الواحد مبيبقاش عارف الأدوية ديه متكونة من ايه .. ولا بكميات ايه .. ولا ايه اللي ممكن يحصلك لما تجيبه ..لازم نلجأ إلى المواد الطبيعية أمن وأفضل".

مدرس بكلية الصيدلة كلية الصيدلة السمنة المفرطة برنامج ست الستات فضائية صدى البلد

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