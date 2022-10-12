الأوقاف: إقبال لا نظير له تشهده دروس واعظات الوزارة

قالت وزارة الأوقاف، إن واعظات لم يكتفن بدروسهن في المساجد الكبرى بالقاهرة، بل يشاركن في القوافل الدعوية في مختلف ربوع مصر.

وأضافت الوزارة، أن قوافل الأوقاف الدعوية شهدت إقبالا لا نظير له، وثقة في مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات.

وعن دروس الواعظات في محافظة المنوفية شاركت فيها كل من:



١- الواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة مرفت عزت، والواعظة ميسا جابر بمسجد الشافعي بشنوان.



٢- الواعظة تيسير محمد، والواعظة انجبار أبو موسى، والواعظ ناريمان عبد العاطي، والواعظة لمياء بشارة بمسجد أبو المكارم بشبين الكوم.



٣- الواعظة أمينة العالم، والواعظة حنان حبيب، والواعظة وفاء السيسي بمسجد أبو الغار بشبين الكوم.



٤- الواعظة حنان سليمان، والواعظة مها الدسوقي، والواعظة إنجي عبد الوهاب بمسجد التقوى بشبين الكوم.