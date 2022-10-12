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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إقبال لا نظير له تشهده دروس واعظات الوزارة

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف، إن واعظات لم يكتفن بدروسهن في المساجد الكبرى بالقاهرة، بل يشاركن في القوافل الدعوية في مختلف ربوع مصر.

وأضافت الوزارة، أن قوافل الأوقاف الدعوية شهدت إقبالا لا نظير له، وثقة في مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات.

 وعن دروس الواعظات في محافظة المنوفية  شاركت فيها كل من: 

الأوقاف: إلغاء امتحانات الإدارة الإشرافية لإمامين بالدقهلية وأسيوط

النشرة الدينية .. شيخ الأزهر لـ وزير الصحة الباكستاني: متضامنون مع بلادكم في أزمة الفيضانات .. وأكاديمية الأوقاف تفتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظات


١- الواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة مرفت عزت، والواعظة ميسا جابر بمسجد الشافعي بشنوان.


٢- الواعظة تيسير محمد، والواعظة انجبار أبو موسى، والواعظ ناريمان عبد العاطي، والواعظة لمياء بشارة بمسجد أبو المكارم بشبين الكوم.


٣- الواعظة أمينة العالم، والواعظة حنان حبيب، والواعظة وفاء السيسي بمسجد أبو الغار بشبين الكوم.


٤- الواعظة حنان سليمان، والواعظة مها الدسوقي، والواعظة إنجي عبد الوهاب بمسجد التقوى بشبين الكوم.

وزارة الأوقاف المساجد الكبرى القوافل الدعوية الواعظة وفاء عبد السلام

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