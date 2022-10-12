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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعلها صلاح لـ ليفربول | أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على رينجرز الاسكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هاتريك في مباراة فريقه  ليفربول أمام رينجرز الإسكتلندي بعد حلوله بديلا.

افتتح أرفيلد التسجيل لـ رينجرز في الدقيقة 17 بتسديدة من على حدود منطقة جزاء ليفربول.

وتمكن روبيرتو فيرمينو من معادلة النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية المُنفذة من قبل تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وسجل فيرمينو ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 55، ثم هدف ثالث عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 65.

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 68، ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75، وهدف خامس وثان له في الدقيقة 80، قبل أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 81، وهو أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد رينجرز عند صفر نقطة في المركز الرابع.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - كوستاس تسيمكاس 

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إيليوت

خط الهجوم: فابيو كارفايو - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز

 

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