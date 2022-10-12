رئيس جامعة حلوان يتفقد المدينة الطلابية بالمطرية والألف مسكن للبنات

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية بالتزامن مع تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد، مضيفًا أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الإجتماعي.

وفي نفس السياق تفقد رئيس جامعة حلوان عيادات المدينة ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وخلال الجولة التقى الدكتور السيد قنديل بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وكلف بحل جميع مشاكلهم كما اطمئن على تحصيلهم للمواد الدراسية.

وفى ذات السياق قام بتفقد الصيدلة وكذلك مدن الألف مسكن للبنات .

وقد رافقه خلال الجولة الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والاستاذ هشام رفعت، والاستاذة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وبعض السادة مديري العموم .



