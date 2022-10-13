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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خيطت 25 غرزة.. القصة الكاملة لاعتداء طالبة على زميلتها بسلاح أبيض بالبحيرة

الطالبة “حنين” بالبحيرة
الطالبة “حنين” بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، واقعة اعتداء على طالبة في الصف الثاني الثانوي، تدعى حنين محمد إبراهيم، حيث تم الاعتداء عليها على يدزميلتها بمساعدة شقيقها بسلاح أبيض «كتر»، خلال تواجدهم في درس خصوصي، ما تسبب لها في 25 غرزة بالرأس.

 الطالبة حنين تروي تفاصيل الواقعة


قالت الطالبة حنين، إن زميلتها التي اعتدت عليها كانت تعرفها منذ الإعدادية، موضحة: البداية عندما هددتها زميلتها أثناء دخولهما إلىدرس خصوصي، بأنها ستعتدي عليها، مردفة: وإحنا داخلين الدرس شتمتني، ولما مارتدش عليها؛ قالتلي والله لأروّحك على نقالة.


الطالبة “حنين”.. اتخيطت 25 غرزة

 

و أضافت الطالبة حنين أن زميلتها انتظرتها هي وشقيقها بعد انتهاء الدرس، وقاما بالاعتداء عليها بالضرب وجرحها باستخدام كتر،مستكملة: ضربوني هما الاتنين وجريوا ركبوا تاكسي وهربوا، والناس نقلوني للمستشفى واتخيطت 25 غرزة.


 

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وأشارت الطالبة حنين محمد إلى أن زميلتها كانت دائمة الاعتداء عليها، حيث سبق واعتدت عليها كثيرا، كما أنها ذهبت إلى أسرة زميلتهالتشتكيها، واعتذروا لها وأخبروها أنها لن تفعل ذلك مرة أخرى ولكن دون فائدة، حيث استمرت في اعتدائها عليها، وأضافت: ضربتني قبلكدا وأغمى عليا على الموقف قدام الشباب كلها، وروحت لأهلها ومعملوش حاجة.


و قال أحد أقارب الطالبة، بأنه فوجئ بأحد زملاء حفيدته؛ تتصل على الهاتف المحمول، وتخبرهم بأن حنين تم الاعتداء عليها من قبل زميلتها، وتابع: توجهت للمستشفى ولما شوفت الجرح أُغمى عليا.. مش معقول بنت تعمل في زميلتها كدا، مشيرا إلى أنهم حرروا محضر بالواقعة، واتخاذالإجراءات اللازمة.

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