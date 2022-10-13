رئيس اللجنة التأديبية البوليفية: القرار النهائي بملف برونو سافيو في غضون أسبوعين

أكد مارسيلو هاسينتفويل رئيس اللجنة التأديبية الرياضية البوليفية أن القرار النهائي في ملف البرازيلي برونو سافيو نجم النادي الأهلي سيحدث في غضون أسبوعين.



وقال هاسنتفويل في تصريحات خاصة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن القرار النهائي يعتمد على عدم وجود أي مستجدات في قضية اعتداءه على الحكم جايد فلوريس في أحد مباريات فريقه السابق بوليفار البوليفي.

وأشار إلى أن اللاعب معرض للإيقاف لمدة عام ولكن القضية لا تزال جارية.



وأضاف:" لا أستطيع القول أنه سيتم توقيع عقوبة عليه أم لا ، وبالفعل تمت إدانة اللاعب ووصفه بالمتمرد من جانب لجنة الانضباط".



وأتم قائلاً:" القضية لاتزال جارية وربما تشهد تغييرات ومستجدات ولكنه لا يستطيع الإدلاء بالمزيد من التفاصيل".