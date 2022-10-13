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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة التأديبية البوليفية: القرار النهائي بملف برونو سافيو في غضون أسبوعين

برونو سافيو
برونو سافيو

أكد مارسيلو هاسينتفويل رئيس اللجنة التأديبية الرياضية البوليفية أن القرار النهائي في ملف البرازيلي برونو سافيو نجم النادي الأهلي سيحدث في غضون أسبوعين.

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وقال هاسنتفويل في تصريحات خاصة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن القرار النهائي يعتمد على عدم وجود أي مستجدات في قضية اعتداءه على الحكم جايد فلوريس في أحد مباريات فريقه السابق بوليفار البوليفي.
وأشار إلى أن اللاعب معرض للإيقاف لمدة عام ولكن القضية لا تزال جارية.


وأضاف:"  لا أستطيع القول أنه سيتم توقيع عقوبة عليه أم لا ، وبالفعل تمت إدانة اللاعب ووصفه بالمتمرد من جانب لجنة الانضباط".


وأتم قائلاً:" القضية لاتزال جارية وربما تشهد تغييرات ومستجدات ولكنه لا يستطيع الإدلاء بالمزيد من التفاصيل".

مارسيلو هاسينتفويل اللجنة التأديبية الرياضية البوليفية برونو سافيو النادي الأهلي الأهلى

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