قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.
طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية..
المقادير :
5 معالق كبيرة حليب بودرة ( 65 جرام )
2 معلقة كبيرة سكر (30 جرام)
معلقة صغيرة بيكنج بودر ( 7 جرام )
ربع معلقة صغيرة ملح ( 3 جرام )
نصف كوب زيت ( 100 جرام )
كوب ونصف ماء دافئ ( 300 مللي)
باكيت خميرة = ملعقة كبيرة ( 11 جرام )
من 4 الي 4 ونصف كوب دقيق حسب حاجة العجينة( 450 جرام )
للحشوة
جبنة كيري او مثلثات
يمكنك أيضا استبدال الجبنة بشيكولاتة، نوتيلا، زعتر محوج
للتغطية
صفار بيضة+ 2 ملعقة صغيرة حليب سائل+ فانيليا سايلة
سمسم محمص
للشربات
حليب مكثف محلي او البديل
كوب ونصف ماء
كوي ونصف سكر
عصير نص ليمونة