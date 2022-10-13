عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.

 

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية..

المقادير :
5 معالق كبيرة حليب بودرة ( 65 جرام )
2 معلقة كبيرة سكر  (30 جرام)
معلقة صغيرة بيكنج بودر ( 7 جرام )
ربع معلقة صغيرة ملح ( 3 جرام )
نصف كوب زيت ( 100 جرام ) 
كوب ونصف ماء دافئ ( 300 مللي)
باكيت خميرة = ملعقة كبيرة ( 11 جرام )
من 4 الي 4 ونصف كوب دقيق حسب حاجة العجينة( 450  جرام )

للحشوة 
جبنة كيري او مثلثات 
يمكنك أيضا استبدال الجبنة بشيكولاتة، نوتيلا، زعتر محوج

للتغطية 
صفار بيضة+ 2 ملعقة صغيرة حليب سائل+ فانيليا سايلة 
سمسم محمص

للشربات 
حليب مكثف محلي او البديل 
كوب ونصف ماء 
كوي ونصف سكر 
عصير نص ليمونة

عجينة خلية النحل طريقة خلية النحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

طبيب يفجر مفاجأة عن مكونات سندوتشات اللحوم الباردة والمصنعة |احذرها

ترشيحاتنا

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ظلت عذراء برغبتها| والد عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة لأول مرة.. فيديو

عرض ميتفوتش.. خصم 1000 جنيه على Apple Watch 8 الجديدة

هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة ؟ .. اعرف الرأي الشرعي

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

صندوق النقد: أوكرانيا ستحتاج مساعدات خارجية أكثر من 3 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية

بفستان ملفت.. ساندى علي تثير ضجة بإطلالة من باريس|شاهد

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ