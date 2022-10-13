قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية..

المقادير :

5 معالق كبيرة حليب بودرة ( 65 جرام )

2 معلقة كبيرة سكر (30 جرام)

معلقة صغيرة بيكنج بودر ( 7 جرام )

ربع معلقة صغيرة ملح ( 3 جرام )

نصف كوب زيت ( 100 جرام )

كوب ونصف ماء دافئ ( 300 مللي)

باكيت خميرة = ملعقة كبيرة ( 11 جرام )

من 4 الي 4 ونصف كوب دقيق حسب حاجة العجينة( 450 جرام )

للحشوة

جبنة كيري او مثلثات

يمكنك أيضا استبدال الجبنة بشيكولاتة، نوتيلا، زعتر محوج

للتغطية

صفار بيضة+ 2 ملعقة صغيرة حليب سائل+ فانيليا سايلة

سمسم محمص

للشربات

حليب مكثف محلي او البديل

كوب ونصف ماء

كوي ونصف سكر

عصير نص ليمونة