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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي تشارك متابعيها بصور من رحلتها للفيوم

صدى البلد

شاركت الفنانة  يسرا اللوزي ، متابعيها بصور من رحلتها للفيوم ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت يسرا اللوزي قائلة: “ رحلة الصباح الى الفيوم ”. 
 

و يذكر أن تصدرت النجمة يسرا اللوزي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي  للتدوينات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الخلط بينها في صورة وبين الفنانة أروي جودة.
 

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد إمكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر “تويتر”، كالاتي:
 

وتتميز الفنانة يسرا اللوزي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بانوثتها و اناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

الفيوم انستجرام يسرا اللوزي أروى جودة الفنانة يسرا اللوزى الفنانة يسرا تويتر

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