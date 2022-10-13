الولايات المتحدة تطرد 24 ألف فنزويلي إلى المكسيك

قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الولايات المتحدة ستطرد المهاجرين الفنزويليين، الذين يصلون من الحدود الجنوبية، إلى المكسيك، كجزء من صفقة توسطت فيها الدول المجاورة.

وحسب الصحيفة، فإنه في المقابل، ستمنح الولايات المتحدة لـ 24000 فنزويلي دخولا إنسانيا من خلال السفر الجوي، إذا كان لديهم راع في الولايات المتحدة.

وقالت المكسيك إنها ستسمح "مؤقتا" لبعض الفنزويليين بالدخول إليها عبر الحدود الأمريكية لمواجهة التدفقات المتزايدة، لكنها لم تذكر رقما دقيقا.

وتم الإعلان عن الصفقة بين الولايات المتحدة والمكسيك، أمس الأربعاء، حيث يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد سيطرته على الحدود الجنوبية قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وشهدت الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين الفنزويليين الذين يعبرون الحدود، حيث هزت الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي هذه الدولة (فنزويلا) الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ووفقا لبيانات حكومية، تم القبض على أكثر من 150 ألف مهاجر فنزويلي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بين أكتوبر 2021 وأغسطس 2022، كما تم القبض على أقل من 48000 فنزويلي على الحدود في السنة المالية 2021.