الرئيس السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بحفل تخرج طلبة الكليات العسكرية .. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، تسليم وتسلم القيادة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

وقدم طلبة الكليات العسكرية خلال الاحتفال بمجموعة من العروض الرياضية والقتالية المتلاحمة والدفاع عن النفس والدرجات، كما أدي الطلبة، التدريبات البدنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرصًا من موقع “صدى البلد” الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل لكم بثًا مباشرًا لحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.