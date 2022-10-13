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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات بالقطاعات الخدمية المختلفة

محافظ المنيا مع عدد
محافظ المنيا مع عدد من النواب

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب، حيث استقبل المحافظ، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة عددا من أعضاء مجلس النواب لمركز ومدينة المنيا، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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 أكد المحافظ، على اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع أعضاء البرلمان بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة تهدف لتحقيق الصالح العام لهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد منها، كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

ووجه أعضاء مجلس النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات وضمان حياة كريمة للمواطنين.

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المنيا البرلمان أعضاء مجلس النواب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أسامة القاضي محافظ المنيا

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