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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وتشجير بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، "الحامول، بيلا، مطوبس، الرياض، البرلس، مصيف بلطيم، مسير، حملات نظافة وتمهيد الطرق وزراعة الأشجار، ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات تحسين وتغطية مصرف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.
 

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تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مسح وتمهيد ورفع كفاءة الطرق قرى، حتى الرافد الدولي وما زال العمل جاريا بجميع التوابع، ومشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات تحسين البيئة أعمال تغطية ترعة أبو صالح، وتطهير موقع العمل ورفع المخلفات والنظافة وصب طبقة خرسانية بقاع الترعة تمهيداً لوضع مواسير خرسانية بقطر 1 متر ضمن خطة الوحدة المحلية، للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الطرق من الانهيارات مع مراعاة المواصفات الفنية والهندسية لأعمال التغطية.
 

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية وذلك لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، مشدداً بالإشراف والمتابعة المستمرة علي أعمال النظافة اليومية والاهتمام بالميادين العامة والطريق العام والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، ولرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والتواصل مع المواطنين ميدانياً.
 

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عدداً من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والتي تمثلت في رفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع ونقاط التجميع بالمدينة.

 وتابع أعمال قص النجيلة وتقليم وتهذيب الأشجار داخل المتنزهات والمصالح الحكومية، حيث تم تقليم وري وغسيل الأشجار بمنتزه أبو غنام والشيخ وعدد من الشوارع، مع تنظيف وكنس ناتج القص والتقليم ورفع كافة المخلفات، من قبل إدارة التنمية بالاشتراك مع قسم النظافة بديوان الوحدة المحلية لمدينة بيلا.
 

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات، مؤكداً استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولاً بأول.
 

وتابع جمال يونس، رئيس مجلس مدينة الرياض، مسح وتمهيد طريق المقابر ومن أمام المدرسة الثانوية التجارية والشوارع الرئيسية بالقرية، وتسليك خط خفض المنسوب بقرية الوزارية، وتابع أعمال زراعة وري الأشجار اليوم علي الرافد الدولي أمام قرية أبو ريا، وري الأشجار المنزرعة بقرية أم القرى وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية الفيروز، وتابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الرافد الدولى بإزالة الأتربة والحشائش اليوم بقرية بنطاق قرية الرصيف.
 

وتفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة الميكانيكية للإطمئنان علىحالة المعدات وسير العمل وحضر خروج السيارات، وتفقد شوارع المدينة ورفع جميع الإشغالات التى تعوق حركة المرور.
 

وتابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

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