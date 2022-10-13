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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

صدى البلد

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  إدارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة  باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز  حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه ناصري مساعدا أول وزكريا برنسي مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.

ويراقب المباراة خالد عبد الله محمد من تنزانيا، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد ١٩.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

عودة الونش للتدريبات 

وانتهى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية في صالة الجيمانيزيوم بالقلعة البيضاء، في ظل معاناته من إصابة عضلية. 

وشارك "الونش" في التدريبات البدنية والفنية التي خاضها الفريق في مران أمس الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.   وخضع الونش لاختبار طبي قبل مشاركته في التدريبات البدنية مع زملائه، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصر اليوم  الخميس ، على أن يخوض المران الختامي هناك.

جلسة فيريرا مع زيزو 

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، جلسة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، وذلك على هامش التدريبات التي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة. 

ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة بجانب أمور خططية أخرى استعدادا للفترة المقبلة، كما قام بتحفيزة لمواصلة تقديم الأفضل.

وفي نفس السياق حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الموضوع لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق وذلك خلال جلسة معه على هامش التدريبات، وذلك في ظل الإصابة العضلية التي يعاني منها.

فلامبو البوروندي الزمالك محمود حمدي الونش سمير قزاز فيريرا

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