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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مجلة آفاق الصادرة عن جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت جامعة عين شمس مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار بالجامعة، وهي مجلة دورية علمية محكمة تصدر بصفة نصف سنوية عن هيئة علمية أکاديمية بحثية وهو مرکز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

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تأسست المجلة عام 2003م تحت مسمى مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار، وتعني المجلة بنشر الأبحاث التربوية باللغة العربية والإنجليزية، وتتمتع بالأمانة والدقة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، وهي موجهة للمشتغلين في المجال التربوي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مصر والوطن العربي.

تخضع جميع البحوث للتحكيم من قبل أساتذة متخصصين من ذوي الخبرة والتميز العلمي في مجال التخصص.

ترحب المجلة بنشر البحوث والمراجعات وعروض الكتب والتقارير والمؤتمرات والندوات وملخصات الرسائل الجامعية. 

وأصدرت جامعة عين شمس موقعا إلكترونيا لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة إلى الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.

وتسعى جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهتم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار والذى يهتم بمحو أمية المواطن بالأحياء المحيطة بالجامعة، وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لتعليم الكبار.

أهداف مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس:

1 -  تلبية حاجات الأميين الكبار من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها.

2 -  إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر و المتنامى لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

3 -  إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها.

4 -  إصدار مجلة دورية متخصصة فى تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمؤتمرات الوطنية والقومية والعالمية.

5 -  إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات فى تعليم الكبار للاستفادة منها فى هذا المجال.

6 -  تقديم الاستشارات الإدارية والفنية فى مجال تعليم الكبار.

7 -  إقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكلاته.

تعليم الكبار مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مجلة دورية علمية Jobs Education

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