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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعير عمر أسامة عبد الكريم للترسانة لمدة موسم

الزمالك يعير عمر أسامة عبد الكريم حارس الشباب للترسانة لمدة موسم

عمر أسامة
عمر أسامة

انضم عمر أسامة عبدالكريم، حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك، إلى نادي الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان نادي الترسانة تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأبيض لطلب ضم اللاعب في فترة الانتقالات الأخيرة، ووافق مجلس القلعة البيضاء على إعارة اللاعب لمدة موسم.

ويعد عمر أسامة من الحراس البارزين في دوري الشباب، وفضل الزمالك إعارته لمنحه فرصة المشاركة مع الكبار بشكل أكبر، على أن يعود للفريق بعد انتهاء فترة إعارته.

جدير بالذكر أن عمر أسامة عبدالكريم،  من مواليد 26 يوليو 2002 ولعب بصفوف فرق الناشئين في نادي الزمالك.

شهدت قائمة فريق الزمالك التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا العديد من الغيابات المهمة.  

ويفتقد  الأبيض لخدمات كل من محمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة ونبيل دونجا للإصابة، في حين يغيب كل من محمد حسام " بيسو" وسيف جعفر والسيد عطية لأسباب فنية

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف. 

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

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