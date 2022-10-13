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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي سعودي: بايدن يحاول الحصول على مكتسبات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

منظمة أوبك
منظمة أوبك

أكد محمد السعدي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن الحزب الديموقراطي الأمريكي لا يدعم استقلالية قرار أي دولة، مشيرا إلى أن هناك هجوما غير مبرر من الإدارة الأمريكية، على قرار تخفيض إنتاج منظمة أوبك.

بعد تخفيض إنتاج أوبك.. مصطفى بكري: حملة أمريكية مسعورة ضد السعودية.. فيديو

بسبب تخفيض إنتاج النفط | باحث : الكونجرس يسعى لمحاسبة أوبك ..فيديو

وقال محمد السعدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن العلاقات السعودية الأمريكية شابها بعض من التوتر .

 

وتابع الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن بايدن يحاول الحصول على مكتسبات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

 

المسارات الدبلوماسية 

وأشار محمد السعدي إلى  أن السياسة الأمريكية تستخدم العقوبات والتهديدات وتتغاضى عن المسارات الدبلوماسية 

المحلل السياسي السعودي الادارة الامريكية السياسة الأمريكية الحزب الديموقراطى انتاج النفط

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