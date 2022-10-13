محلل سياسي سعودي: بايدن يحاول الحصول على مكتسبات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أكد محمد السعدي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن الحزب الديموقراطي الأمريكي لا يدعم استقلالية قرار أي دولة، مشيرا إلى أن هناك هجوما غير مبرر من الإدارة الأمريكية، على قرار تخفيض إنتاج منظمة أوبك.

وقال محمد السعدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن العلاقات السعودية الأمريكية شابها بعض من التوتر .

وتابع الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن بايدن يحاول الحصول على مكتسبات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

المسارات الدبلوماسية

وأشار محمد السعدي إلى أن السياسة الأمريكية تستخدم العقوبات والتهديدات وتتغاضى عن المسارات الدبلوماسية