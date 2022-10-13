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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بترويج شهادات الماجستير والدكتوراة المزورة عبر الفيس بوك

قوات الشرطة
قوات الشرطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير والنصب والإحتيال على المواطنين، تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخص لترويجه شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" عبر الفيس بوك.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء إحدى الصفحات على "فيس بوك" للترويج لإستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن ضبط 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة حال إستقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم عدد 3 هاتف محمول- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين".

وأقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة وقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة بإستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كما تم بإرشادهم ضبط جاهز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير  داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين".

وبإستهداف المطبعة تم ضبط عاملَين وعثر بداخلها على عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة فى عملية الطبع"- مبلغ مالى- هاتفى محمول - عدد 300 كتاب تعليمى تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الماجستير والدكتوراه مدينة نصر مديرية امن القاهرة رجال المباحث جرائم التزييف والتزوير النصب والاحتيال

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