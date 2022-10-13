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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخرهم سمير صبري.. نجوم تصدروا التريند بعد وفاتهم والأسباب مختلفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر الفنان الراحل سمير صبري على مدار الساعات القليلة الماضية محركات البحث بموقع جوجل العالمي وصفحات التواصل الإجتماعي بسبب أزمة شقته وخلاف الورثة عليها.
 


سمير صبري تصدر التريند بعد وفاته 

وكانت أزمة شقة الفنان الراحل سمير صبري قد بدأت عندما وقع خلاف بين أفراد أسرة الفنان الراحل على أحقية امتلاك شقته بشارع أحمد عرابي والتى يبلغ ثمنها فوق ال١٠ ملايين جنية.

وتعود أزمة ورثة الفنان الراحل عندما أكد أحد الأشخاص الذين كانوا على تواصل دائم بالراحل سمير صبري أنه باع شقة المهندسين إلى بنات خالته ليلى ونيللى قبل وفاته بفترة كبيرة، وهو الأمر الذي صدم الورثة الحقيقين من ناحية والده ويقوموا خلال هذه الفترة بالتحقق فى الأمر سواء باع شقته بالفعل لبنات خالته أو لا.

هشام سليم يتصدر التريند بفيديو مزيف

وأيضا من الفنانين الذين تصدرو التريند بعد وفاتهم الفنان الراحل هشام سليم، حيث تداول مجموعة من الأشخاص فيديو لشخص شبيه للراحل هشام سليم زاعمين أنه أخر فيديو تم تصويره له فى المستشفى قبل الوفاة، وهو ما نفاه جميع اقارب هشام نفسه مؤكدين أن هذا الفيديو لشخص أخر بعيد كل البعد عن الراحل هشام سليم.

نور الشريف يتصدر التريند بسبب مقتنياته


وبالرغم من وفاته منذ عدة سنوات إلا أن الفنان الراحل نور الشريف دائما ما يتصدر التريند المصري بسبب مقتنياته والتى ظهرت مؤخرا مع بائعين متجولين وعلى الأرصفة، وهو ما نفته أسرته بعد ذلك وأكدوا أن مقتنيات الراحل نور الشريف تم تسليمها لمكتبة الإسكندرية بمحاضر رسمية، وأنهم لا يعلمون شىء عن تلك المقتنيات التى يتم تداولها فى الأسواق مشيرين أنه ربما يكون هناك من الذين كانوا يتعاملون مع نور الشريف حصلوا عليها بطرق غير شرعية.
 


سعيد طرابيك يتصدر التريند بعد وفاته

 

وأيضا من الفنانين الذين تصدروا التريند بعد وفاتهم الفنان الكبير سعيد طرابيك، حيث كان خبر وفاته مفاجأة للجميع لكونه كان متزوج حديثا قبل وفاته بعدة أشهر وهو ما جعله يتصدر التريند المصري وقتها بسبب موته المفاجىء وأكدت أرمتله سارة طارق أنه عاني قبل وفاته بأسبوع بأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى إلى أن لفذ أنفاسه الأخيرة.
 

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