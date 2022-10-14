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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع زوجته.. أول سائح يتجه إلى الفضاء سيكرر الرحلة لمدة اسبوع

الفضاء
الفضاء

أعلن أول سائح إلى الفضاء أنه يعتزم المشاركة مع زوجته في مهمة مستقبلية حول القمر تنظمها شركة «سبايس إكس» الأميركية.

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وقال دينيس تيتو، رائد الأعمال الأميركي، وهو أول شخص يدفع المال مقابل المشاركة في رحلة فضائية نظمت سنة 2001، في تصريح صحافي إن شغفه بـ«الفضاء والإمكانيات التي يوفرها للبشرية»، هو ما دفعه للتفكير في خوض التجربة مرة أخرى. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


ويشارك دينيس تيتو وزوجته أكيكو في مهمة فضائية تستغرق أسبوعاً، وتهدف إلى الوصول على بعد 200 كيلومتر من سطح القمر قبل العودة إلى الأرض.


وستنطلق هذه المهمة عندما ينهي الملياردير إيلون ماسك، النموذج الأولي لمركبته الفضائية «ستارشيب» وينفذ أول رحلة تجارية مخطط لها أصلاً مع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا.


وحجز الزوجان مقعدين من بين المقاعد الـ12 المتوفرة، عكس مايزاوا الذي حجز كامل مقاعد الرحلة التي تنظمها «سبايس إكس».


ولم يشر تيتو (82 عاماً) إلى تكلفة الرحلة مع زوجته، وفيما سبق أن دفع 20 مليون دولار عام 2001 ليكون على متن صاروخ روسي توجه إلى محطة الفضاء الدولية، وهي رحلة استهلت عصر السياحة الفضائية.


ولم تعلن «سبايس إكس» بعد متى ستبدأ مهماتها الفضائية التجارية على متن «ستارشيب» الذي يشكل صاروخاً أكد إيلون ماسك أنه يرغب في استخدامه ليجعل البشر قادرين يوماً ما على الاستقرار على المريخ.


أما وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فاختارت أن تراهن على «ستارشيب» لتصبح مركبة هبوط تستخدمها في إطار برنامج «أرتيميس» للعودة إلى القمر

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