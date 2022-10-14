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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح: والدي كان يراني مقرئا للقرآن.. ولهذا السبب أحب المقاولون العرب

مدحت صالح
مدحت صالح

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا على الفنانة أنغام عبر شاشة “دي إم سي”؛ للحديث عن كواليس من رحلته الفنية وذكريات دخوله عالم الغناء.

وتحدث صالح، عن ولعه بالموسيقي منذ الصغر، مضيفا: "كان عندى رغبة أقدم كل أشكال الغناء".

وتابع: "والدي كان يري فيّ مقرئا للقرآن، موضحا: "كنت بقعد تحت الراديو وأردد القرآن، وأكثر المشايخ الذين كنت أسمع لهم هم محمود خليل الحصري والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد". 

وكشف مدحت صالح، سر حبه لنادي المقاولون العرب رغم انتمائه للزمالك، :" أول حفلة في حياتي كانت مع الست نجاة الصغيرة في فندق ماريوت الزمالك، وربنا كتبلي النجاح وغنيت غنوتين، وحظي في اليوم دا كان فيه فريق نادي المقاولين العرب موجودين لأنهم كانوا واخدين بطولة إفريقيا، وبقيت أحب النادي من ساعتها عشان عملولي حالى مش قادر أوصفها”.


وأوضح صالح خلال حواره مع أنغام،: الشاعر عبد الرحمن الأبنودي له فضل كبير عليا، وساعدنى بشكل كبير خلال مشواري الفني".

علاقته بالفنان الراحل عماد عبد الحليم

وكشف مدحت صالح عن كواليس علاقته بالفنان الراحل عماد عبد الحليم، مؤكدا: “كانت تجمعني علاقة صداقة قوية مع الفنان عماد عبد الحليم وبدأت صداقتنا خلال مرحلة الدراسة الإعدادية”.

صباح غنت أغنية ساعات ساعات مكاني

وأوضح صالح خلال حواره مع أنغام،:"أول أغنية قدمتها كانت في الإذاعة وأول حفل  غنائي لي كان مع الفنانة القديرة نجاة الصغير.

وعن أغنية ساعات ساعات، أكده أنه كان من المفترض أن يقوم بغنائها ولكن بسبب خلاف مع الشركة قامت الفنانة صباح بالغناء بدلا عنه.

مدحت صالح المقاولون العرب نادي المقاولون العرب نجاة الصغيرة الفنانة انغام

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