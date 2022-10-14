بعد ضوء خامنئي الأخضر.. رئيس قضاة إيران: لا رحمة للمتظاهرين

طالب رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي القضاة تجنب التساهل و"التعاطف غير الضروري" عندما يتعلق الأمر بمحاكمة "العناصر الرئيسية لأعمال الشغب"، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على الرغم من القمع المميت وانقطاع الإنترنت، وفق تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.

أعلن رجل الدين المتشدد في اجتماع في طهران أمس الخميس أن “الأحكام المتساهلة ستكون ظلمًا للجمهور”، ونصح القضاة بإبداء الرأفة تجاه الأفراد "الأقل ذنبًا" و"المخدوع" بالإفراج عن بعضهم.

جاءت هذه التصريحات بعد أن طلب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للسلطات الاستخباراتية والقضائية "القيام بواجباتها" في مواجهة الاضطرابات المستمرة التي تجتاح إيران منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة منذ شهر.

سخرية الإيرانيين

كما شدد رئيس القضاة موقفه بعد ثلاثة أيام فقط من تعبير نادر عن الانفتاح للاستماع إلى شكاوى الجمهور بشأن الإجراءات القضائية ضد المعتقلين.

أثارت هذه اللفتة سخرية العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين راجعوا الوعود السابقة المماثلة بالإضافة إلى الرد المستمر القاسي.

يعتقد أن آلاف المتظاهرين قد احتجزوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

في غضون ذلك، لا يزال تعامل الحكومة مع احتجاجات طالبات المدارس يثير نقاشا ساخنا بعد أن أكد وزير التربية والتعليم يوسف نوري أن بعض هؤلاء الطلاب محتجزون في منشآت "نفسية" لتصحيح السلوك.

تم تأكيد هذه الخطوة يوم أمس من قبل المتحدث باسم لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، رضا حاجيبور، الذي برر الاعتقالات باتهامات بأن الطالبات قد أجرن اتصالات مع "وسائل إعلام معادية في الخارج".

انقطاع الإنترنت

وسط الاضطرابات الشديدة في الإنترنت، تباطأ تدفق التقارير ومقاطع الفيديو من الاحتجاجات بشكل كبير. وبحسب منظمة هنجاو لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن في مدن كرمانشاه وسنندج وبوكان الغربية. كما تم نشر مقاطع فيديو لمتظاهرين غاضبين يضربون أعضاء من قوات الباسيج شبه العسكرية المتشددة.

وبينما كانت السلطات الإيرانية تضغط على المشاهير وتعتقلهم بسبب حديثهم ضد حملة القمع، إلا أن الدعوات إلى العدالة لا تزال تتزايد من بينهم.

قال الممثل المشهور محمد العمراني في رسالة بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: "أريد أن أموت بسلام، ولهذا لا أريد أن أصمت بعد الآن". وقال للمؤسسة الإيرانية "أنتم مسلحون، حسنا ونحن كذلك". وأضاف: "نحن مسلحون بأحدث سلاح وهو دماؤنا" متذكرا عددا من الشبان الإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات المستمرة والسابقة المناهضة للحكومة.