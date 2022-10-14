أخبار التوك شو.. أمطار رعدية تضرب البلاد غدا .. مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي .. و شكر خاص للنائب أبو العينين .. أسعار الذهب اليوم 14-10-2022

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، مجموعة من الموضوعات ، والقضايا الهامة ، ومن أبرزها :

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية على برنامج "صباحنا مصري"، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، ليكون الطقس معتدل الحرارة خلال فترة النهار، مائل للبرودة ليلا.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لـ تساقط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، مشددة على أن فرص تساقط الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

أكد الدكتور محمد عز العرب ، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، أن نسبة الإصابة بالفيروس سي حاليا، أقل من 1 %، ويتم الاستعداد لاستلام الشهادة النهائية من منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خلوها من الفيروس.

وتابع "عز العرب"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أكثر من 90 % من تليف الكبد كان بسبب فيروس " سي " ، فضلا عن تابعات الفيروس من أورام الكبد ، والغيبوبات الكبدية ، موضحا أن رحلة علاج مريض فيروس " سي " كانت تؤثر عليه وعلى عدد كبير من الأشخاص حوله .

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 14-10-2022، عبر برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

قال الدكتور علي قطب ، أستاذ تغير المناخ ، تعقيبا على مخاطر التغيرات المناخية على الحياة البحرية ، إن أهم عناصر التغير المناخي هو عنصر الحرارة ، وهو من أكثر العناصر المؤثرة على جميع أنواع الكائنات البحرية ، مشيرا إلى أن البحار والمحيطات أكثر المناطق عرضة للتأثيرات السلبية والظواهر المناخية العنيفة .

وأوضح الدكتور علي قطب ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الطبقة السطحية من البحار والمحيطات هي أكثر الطبقات تأثرا بالتغيرات المناخية ، والتقلبات الجوية ، موضحا : " ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة واحدة يؤدي لارتفاع منسوب المياه وتغير نوعية الكائنات البحرية والتي يعيش معظمها في أول طبقات البحار " .

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



اليوم.. استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على كافة أنحاء الجمهورية



وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على كافة أنحاء الجمهورية مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

قالت الدكتورة سالي الشيخ ، استشاري الطب النفسي ، إن هناك فارق بين مرض " التوحد " ، و متلازمة " داون " ، ولكنهما يتفقان في أنهما أمراض تتعلق بالتطور والنمو النفسي والعقلي ، موضحة أن ملامح الوجه تكون مختلفة لدى أصحاب متلازمة " داون " .

وأضافت الدكتورة سالي الشيخ ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مرض التوحد مرض نفسي ، ويشمل الاضطرابات المتعلقة بالنمو ، والتطور الذاتي للطفل ، مشيرة إلى أن مرض التوحد يتم اكتشافه في عمر 3 سنوات ، وقبل ذلك السن .

علقت الإعلامية "هند النعساني" على الحفل الأسطوري لتأسيس دار ستيفانو ريتشي العالمية للأزياء من مدينة الأقصر، قائلة: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ساهم في تنفيذ هذا الحفل حبا وعشقا لتراب الوطن".



وتابعت:" الأفكار العظيمة لا تأتي إلا من الشخصيات العظيمة، مشددة على أنه عاشق ومخلص لبلده، ويسعى دائما لتطويرها".

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن دولته تعمل على تنمية سلاسل لوجستية جديدة تمر بودل آسيا الوسطى، لرفع مستوى التبادل بين دول المنطقة.

علق محمد حمادة، الكاتب الصحفي، على الحفل الأسطوري لتأسيس دار ستيفانو ريتشي العالمية للأزياء من مدينة الأقصر، قائلا: "أتوجه بالتحية للنائب محمد أبو العينين على تلك الفكرة، متابعا: تلك الفكرة ساهمت بشكل كبير في تنشيط السياحة.

وأضاف "حمادة" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحفل كان أسطوريا، وساهم بقوة في الترويح لمعبد الأقصر والمدينة.



