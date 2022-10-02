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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل مركز للتخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات مجاناً بالعريش

مركز التخاطب وتنمية
مركز التخاطب وتنمية المهارات بالعريش


(افتتاح اول

تشغيل  مركز للتخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات مجاناً  بالعريش بشمال سيناء) 
بدء العمل والتشغيل الفعلي لأول مركز للتخاطب وتنمية المهارات بشمال سيناء وذلك بمركز شباب مدينة العريش (الساحة الشعبية).

اعتمد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،  فعلياً تشغيل مركز التخاطب وتنمية المهارات والذي بقدم خدماته بالمجان لاصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب وفرط الحركة وتشتيت الانتباه وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.
صرح بذلك كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة محافظة  شمال سيناء .
وقالت الدكتورة ماجدولين الشعراوى مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، ان انشاء مركز التخاطب وتنمية المهارات جاء من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم برعاية شركة ابو ظبي التنموية القابضة.
واشارت،  الي ان المركز تم تجهيزة بأحدث الادوات والاجهزة المساعده والتى تساهم بشكل كبير في جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتقييم النفسي.

الأول من نوعة

 

ومن جانبة قال ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش ان مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور رائد عبد الناصر قدم كل التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعتبر الأول من نوعة بشمال سيناء وهو بلا شك اضافه كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاة المجتمع المحيط.
وقال العزازي   ان مركز التخاطب وتنمية المهارات سيفتح أبوابه أمام المستفيدين من يوم الأحد وحتى الخميس من كل اسبوع من الساعه الثالثه عصرا وحتى الساعه التاسعه مساء.

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مركز التخاطب تنمية المهارات العريش

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