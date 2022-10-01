محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة أبي صقل الجديدة للتعليم الأساسى بالعريش

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري عبد الله ، رئيس هيئة الابنية التعليمية، مدرسة أبي صقل الجديدة للتعليم الأساسى بالعريش ، والتي تكلفت نحو ١٢ مليون جنية وتضم ٢٢ فصلا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكري نصر أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء شوشه، إنه تم بناء ٢٢ مدرسة جديدة هذا العام بهدف تقليل الكثافة داخل الفصول، لاتاحة المجال أمام الطلاب لاستيعاب عمليات الشرح والفهم من المدرسين.

وأضاف، أنه تم بناء مدرسة ابي صقل للتعليم الأساسى بعد أن تجاوز عدد التلاميذ بالمدرسة الأخري في الحي الي ٨٠ تلميذ.

وأكد اللواء شوشة، علي أهمية ممارسة الأنشطة إلي جانب العملية التعليمية، لاتاحة المجال أمام التلاميذ.

١٢ مليون جنيه

من جانبه.. قال اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الابنية التعليمية، أن المدرسة تم بناتها في مدة ٨ اسهر بعد اختيار المكان في موقع متميز علي ساحل البحر بحي ابي صقل، وبتكلفة بلغت ١٢ مليون حيث تم تجهيز المدرسة علي أحدث مستوي وهي فرصة أمام أولياء الأمور لالحاق ابناءهم بالمدرسة، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والقدرة علي استيعاب عمليات الشرح والفهم من المدرسين.