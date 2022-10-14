أقل من 1%.. عز العرب: مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي

أكد الدكتور محمد عز العرب ، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، أن نسبة الإصابة بالفيروس سي حاليا، أقل من 1 %، ويتم الاستعداد لاستلام الشهادة النهائية من منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خلوها من الفيروس.

وتابع "عز العرب"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أكثر من 90 % من تليف الكبد كان بسبب فيروس " سي " ، فضلا عن تابعات الفيروس من أورام الكبد ، والغيبوبات الكبدية ، موضحا أن رحلة علاج مريض فيروس " سي " كانت تؤثر عليه وعلى عدد كبير من الأشخاص حوله .

وأردف " عز العرب " ، أن مبادرة " 100 مليون صحة " كانت إنجازا تاريخيا، ولم يسبق حدوثها في أي دولة في العالم ، مشيرا إلى أن مصر استطاعت في 7 شهور فقط الكشف على 62 مليون مواطن بفيروس " سي " ، والأمراض الغير سارية بالمجان .

وأكمل " عز العرب " ، أن خطة الدولة 2030 أهم عنصر فيها هي التنمية البشرية ، وهو ما يوضح توجه الدولة للقضاء على الفيروس ، منوها أن هناك أكثر من 80% من حاملي الفيروس لا يعانون من أي أعراض وينقلوا الأعراض للآخرين .