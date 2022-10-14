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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذروة يوم الأحد.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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مائل للبرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم


اليوم.. استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على كافة أنحاء الجمهورية

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على كافة أنحاء الجمهورية مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم



العظمى 29 على القاهرة الكبرى

وأضافت "غانم" أنه العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ 28 والـ 29 درجة مئوية، مشيرة إلى أن أغلب الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ومعتدلة في درجة حرارتها.


الطقس اليوم معتدل الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية

وأوضحت أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات جنوب سيناء و حار على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار.
 

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أثناء فترة الليل

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة الليل لطيف تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأولى من الليل، أما بالنسبة للساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى على القاهرة الكبرى لـ 21 درجة مئوية، وهي أجواء مائلة للبرودة.
 

نشاط بالرياح وسقوط أمطار على هذه المناطق

وتابعت أن هناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل، لافتة إلى أن اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بورسعيد والعريش ورفح ودمياط.
 

رياح وسقوط أمطار

بداية موجة التقلبات الجوية

ونوهت بأنه بداية من مساء غدًا السبت سيحدث حالة من التقلبات الجوية وذلك بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضًا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

بداية أول موجة تقلبات جوية


ولفتت إلى أن حالة التقلبات ستبدأ من مطروح والسلوم ثم تمتد مع دخول الليل على الإسكندرية وشمال الوجه البحري مصحوبة بفرص سقوط أمطار متوسطة في الشدة وتكون رعدية أحيانًا.
 

موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية

واستطردت أن الأمطار ستمتد إلى محافظات جنوب الوجه البحري، منوهة بأن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الأحد والاثنين، وصباح الأحد سيكون ذروة موجة التقلبات.
 

مناشدة هامة من الأرصاد لسائقي المركبات

ووجهت نصائح لسائقي المركبات باتباع كافة تعليمات المرور أثناء فترة سقوط الأمطار وتوخي الحذر التام والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء. 
 

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