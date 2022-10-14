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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل عبد المجيد عبدالله المرتقب في البحرين

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

أجرى الفنان عبد المجيد عبدالله، بروفاته النهائية، صباح اليوم الجمعة، استعدادا لليلة الأولى من حفلة مساء اليوم، والليلة الثانية مساء غد السبت 15 أكتوبر، في سهرتين غنائيتين متتاليتين بدولة البحرين. 

وينتظر أن يحيي عبد المجيد عبدالله، حفلتين غنائيتين متتاليتين في دولة البحرين، الأولى الليلة مساء اليوم الجمعة 14 أكتوبر، والثانية مساء غد السبت 15 أكتوبر. 

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

قبل عدة أشهر، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله قبل أشهر بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير». 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

في شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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