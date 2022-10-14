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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خامنئي: يخطئ من يفكر في القضاء على إيران

خامنئي: يخطئ من يفكر
خامنئي: يخطئ من يفكر في القضاء على إيران

قال المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي،  ردا على الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد منذ 4 أسابيع، إن إيران "نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "لا أحد يجرؤ على التفكير في القضاء على الجمهورية الإسلامية".

على جانب آخر، أشار خامنئي إلى أن الوحدة بين الدول الإسلامية ممكنة لكنها تحتاج إلى العمل، لافتا إلى أن من يخلق الفتنة في العالم الإسلامي يخدم العدو.

وفي وقت سابق، وصف المرشد الإيراني الاحتجاجات المعارضة بـ"أعمال شغب يحرض عليها العدو"، معتبرا أن هذه الاحتجاجات ليست "عفوية وداخلية".

ووصف خامنئي الاحتجاجات بأنها من عمل "الأعداء المنفعلين" لوقف تقدم إيران وتطورها.

واندلعت احتجاجات في معظم أنحاء إيران، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

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من جانبه، حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

وحسب تقارير حقوقية، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، جراء حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني في البلاد.

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