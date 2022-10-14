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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقف قلبها 22 دقيقة.. قصة عودة بطلة منتخب مصر من الموت

جومانا ياسر، بطلة
جومانا ياسر، بطلة منتخب مصر في الترايثلون

أثارت اللاعبة جومانا ياسر، بطلة منتخب مصر في الترايثلون، القلق في الشارع المصري بعد سقوطها في التدريبات وتوقف القلب لمدة 22 دقيقة. 

كانت جومانا تؤدي تدريباتها بشكل طبيعي للغاية حتي سقطت علي الأرض مغميّ عليها وعلى الفور أجرى مدربها محمد جوهري الإسعافات الأولية ثم نقلها إلى المستشفى علي الفور وهو ما ساعد في إبقائها على قيد الحياة. 

طبيعة إصابة جومانا : 

وفق ما صرح به مدرب جومانا ياسر فإن الإصابة كانت تشنج نتج عنه توقف عضلة القلب ومازال الأطباء لا يعرفون التشخيص الموضوعي للحالة ولكنهم استطاعوا استعادة وعيها. 

وأكد محمد جوهري مدرب نجمه منتخب مصر أن الإصابة ليست بسبب حمل زائد لانها كانت وقت التسخين ولم تخض تدريباتها مشيرا الي انها لاعبة دولية وبطلة وبطبيعة الحال فإنها تعرضت لتجارب اقوي واعنف من ان تصاب بشيء خلال تدريب التسخين . 

وأضاف جوهري ان جومانا كانت بخير ولم يظهر عليها اي اعراض قبل التدريب واذا ظهر شئ فإنه كان سيمنعها او علي الاقل والدها او والدتها لينفي الشائعات التي تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعراض . 

ووجه مدرب جومانا ياسر الشكر الي مؤسسات الدولة لتحركها لإنقاذها ومساعدتها حيث قام نادي المؤسسة العسكرية بتوفير اقامه اللاعبة في المستشفي علي نفقة جهاز الرياضة . 



استعادة الوعي 

نشر محمد جوهري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء أمس : فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: { مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى }.
 

وأضاف : مفيش حد تعرفيه متعبش من زعله عليكي بس الحمد لله كلنا نفسيتنا بدأت تتحسن بتحسنك و فضل ونعمه ربنا عليكي هانت يا بطلتي كلها مسأله وقت و ترجعي تنوري بيتك و تنوري كل حاجه في دنيتك استمروا في الدعاء لبطلتنا ، دعواتكم كانت سبيل لمعجزه حصلت حرفيا ، شكرا لكل من ساهم في مساعده بطلتنا الجميله المتألقه دائما.

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