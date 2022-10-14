تحصينًا لتاريخ مصر| شقرة : إطلاق الإصدار التجريبي لموقع ذاكرة العرب قريبًا

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية، تتعرض لهجوم شرس، يستهدف ذاكرة الأمة وشبابها.

أضاف شقرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري يجب على مؤسسات التنشئة العمل على التوعية والتصدي إلى الهجمات التي تستهدف تشويه التاريخ المصري.

تصحيح مدارك الشباب

وأكد جمال شقرة أنه يجب تصحيح مدارك الشباب حول المفاهيم المغلوطة التي تروجها بعض الجهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إلى أن النخبة المثقفة في مصر تدرك الأخطار التي تحيط بالدولة، والإعلام والأزهر والكنيسة لهم دور محوري في مواجهة الهجمات التي تستهدف وعي الشباب.

أكد جمال شقرة، إطلاق الإصدار التجريبي لموقع ذاكرة العرب الإلكتروني قريبا، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 99% من عناصر دليل التصفح بالموقع، ويمكن لأي متصفح من الدول العربية الاطلاع على تاريخ كل دولة وإرثها وأرشيفها وصورها التاريخية وأهم ما كتب عنها.