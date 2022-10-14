محمد إسماعيل: 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء

أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، إن قانون التصالح بشأن مخالفات البناء الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب، عالج العديد من المشاكل، التى كانت تعرقل مصالح المواطنين فى ذات الشأن.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن التعديل الجديد على القانون، عدل بعض المواد، وأبقى على بعض المواد.

لن يحدث تصالح

وتابع: تم الابقاء على بعض المواد التي تنص أنه لن يحدث تصالح حاول وجود بعض المخالفات مثل السلامة الإنشائية الأماكن الآثرية أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

وتابع: أنه يجب الاطلاع على اللائحة التنفيذية بعناية شديدة قبل تطبيق القانون ومراعاة كافة التفاصيل التي تساعد على وجود انفراجة جديدة للمواطنين العاملين في المجال، مؤكدًا أنه تم تقديم أكثر 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء.