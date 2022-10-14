استشاري مناخ: استعدادات مصر لاستضافة COP26 تسير بشكل جيد

قال الدكتور سيد صبري، استشاري المناخ، إن استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ استعدادات جيدة، وتسير بشكل جيد وعلى قدم وساق.

وأضاف سيد صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مصر تقود الدول الأفريقية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، ومستمرة في أكثر من اتجاه على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن هناك وحدات للتغيرات المناخية في الوزارات المختلفة، موضحا أن مصر أنشأت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تشمل استراتيجيات القطاعية المختلفة منها القطاع الزراعى والصناعى والطاقة وغيرها بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.

وأردف: "مصر تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى، ومنها تحديث قطاع الطاقة تحديث كامل سواء من ناحية السياسات أو التنفيذ، فضلا عن إدخال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".