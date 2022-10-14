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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مناخ: استعدادات مصر لاستضافة COP26 تسير بشكل جيد

قمة المناخ
قمة المناخ

قال الدكتور سيد صبري، استشاري المناخ، إن استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ استعدادات جيدة، وتسير بشكل جيد وعلى قدم وساق.

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وأضاف سيد صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مصر تقود الدول الأفريقية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، ومستمرة في أكثر من اتجاه على المستوى العالمي.

 

وأشار إلى أن هناك وحدات للتغيرات المناخية في الوزارات المختلفة، موضحا أن مصر أنشأت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تشمل استراتيجيات القطاعية المختلفة منها القطاع الزراعى والصناعى والطاقة وغيرها بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.

 

وأردف: "مصر تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى، ومنها تحديث قطاع الطاقة تحديث كامل سواء من ناحية السياسات أو التنفيذ، فضلا عن إدخال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

استشارى مناخ استعدادات استعدادات مصر قمة المناخ الدكتور سيد صبري شرم الشيخ

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