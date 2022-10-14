كوكا يسجل في فوز فريقه على أنطاليا سبور في الدوري التركي

نجح فريق ألانيا سبور، المحترف في صفوفه نجمنا المصري أحمد حسن كوكا، في تحقيق الفوز على نظيره أنطاليا سبور، بنتيجة 3 /2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وسجل كوكا الهدف الأول لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 44، وفى الشوط الثانى، نجح فريق ألانيا فى إضافة هدفين آخرين عن طريق إدريسا دومبيا فى الدقيقتين 51 و 70، وسجل هدفى فريق أنطاليا سبور حاجى رايت فى الدقيقتين 57 و 87 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق ألانيا سبور المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق أنطاليا سبور المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.