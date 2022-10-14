شهيرة تكشف سر نجاح فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

قالت الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين، إنها لم تستعد توزانها بعد وفاة محمود ياسين ولم تنساه مع مرور الوقت..

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" فقدت سندي في الحياة، مضيفة:" محمود ياسين لم يكن يستطيع رفض أي فيلم وطني بل كان يفضل الأعمال الوطنية.

وأضافت:" لم أكن أراه خلال تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وجميع الممثلين جسدوا ادوراهم بطريقة أقرب للحقيقة.

وكشفت سر نجاح فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي حتي الآن، مؤكدة:" القوات المسلحة تعاونت معهم ومدتهم بالأسلحة الحية لذلك عندما ترى الفيلم تستشعر وكأنهم جنود علي الجبهة وليس مجرد ممثلين.