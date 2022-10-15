والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة.. وتحذير عاجل من الأرصاد.. أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



في جولته لإنشاءات الطرق | الرئيس : هدفنا تخفيف الضغط على الدائري

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

مضارب الأرز.. إجراء عاجل من التموين لضبط الأسعار

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة فتحت الباب للقطاع الخاص وأصبح شريكا أساسيا معنا في السوق، مشيرا إلى أن الوزارة والأجهزة الرقابية تشن حملات على المضارب لضبط الأسعار في السوق.



سمير فرج: القوات الجوية أبهرت العالم والخبراء الاستراتيجيين في معركة المنصورة

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن معركة المنصورة للكليات العسكرية تدرس بالجامعات علي مستوي العالم.



غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن السفارة المصرية في كييف تطلب من المواطنين المصريين مغادرة أوكرانيا فورا.



ليس في الأبراج| شعبة البناء تكشف حقيقة الاعتماد على الحديد الفايبر ..فيديو

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حقيقة التوجه لاستخدام الحديد الفايبر بديلا لحديد التسليح في البناء.



وليد عونى يكشف كواليس رجوعه للإسلام.. وسبب رفض سميحة أيوب عرض أعماله

حل المخرج العالمى وليد عونى ضيفا اليوم الجمعة مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .



تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال ساعات الليل المتأخرة| فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، بسبب منخفض جوي.



أعلن مفاجأة | ناقد رياضي: خداع سيد عبد الحفيظ من جامعة أمريكية وهمية

قال الناقد الرياضي محمود شومان، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعرض لعملية خداع من إحدى الجامعات الوهمية المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست موجودة على أرض الواقع كما أدعت أنها تمتلك مقرا بالولايات المتحدة الأمريكية.



احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أكد أبو عبدالله والد “عريس الإسماعيلية” أنه عندما وجد عدم توافق بين نجله وعروسته، كان يذهب بالعروسة إلى منزل أبيها لترتاح.



أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، مؤكدة أن هناك تقلبات جوية تبدأ غدا السبت.

