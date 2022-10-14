مضارب الأرز.. إجراء عاجل من التموين لضبط الأسعار

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة فتحت الباب للقطاع الخاص وأصبح شريكا أساسيا معنا في السوق، مشيرا إلى أن الوزارة والأجهزة الرقابية تشن حملات على المضارب لضبط الأسعار في السوق.

وأضاف عبدالمنعم خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لجنة الزراعة بمجلس النواب هي من قامت بتحديد الأسعار وتضم نقيب الفلاحين ووزراء التموين والزراعة والمالية وممثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الفدان ينتج ما بين 3.5 إلى 4 أطنان يتم توريد طن واحد فقط عن كل فدان، من أجل زيادة المخزون الاستراتيجي للدولة في ظل الظروف الراهنة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سعر الأرز السايب يتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.