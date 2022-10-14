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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلن مفاجأة | ناقد رياضي: خداع سيد عبد الحفيظ من جامعة أمريكية وهمية

الكابتن سيد عبدالحفيظ
الكابتن سيد عبدالحفيظ

قال الناقد الرياضي محمود شومان، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعرض لعملية خداع من إحدى الجامعات الوهمية المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست موجودة على أرض الواقع كما أدعت أنها تمتلك مقرا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف محمود شومان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النادي الأهلى أعلن عن تسلم سيد عبد الحفيظ شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة «LLC» دون التحقق من هويتها والبحث عنها.

الجامعة ليست موجودة ولم تحصل على ترخيص من كندا

تابع الناقد الرياضي، بالبحث عنها وجدنا أن الجامعة ليست موجودة ولم تحصل على ترخيص من كندا كما ادعت، مشيرا إلى أنه تواصل مع الأرقام التي وضعتها الجامعة الوهمية عبر منصاتها لطلب الحصول على الدكتورة في الصحافة الاستقصائية وكانت المفاجأة عدم طلب أي مستندات سوى إرسال 135 دولار فقط.
 

محمود شومان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلى الجامعات الدكتورة الفخرية

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