سمير فرج: القوات الجوية أبهرت العالم والخبراء الاستراتيجيين في معركة المنصورة



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن معركة المنصورة للكليات العسكرية تدرس بالجامعات علي مستوي العالم.

وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" علمت أهمية معركة المنصورة خلال مشاركتي بأحد الدورات العسكرية، وعندها وجدت تدريس المعركة لكافة الظباط المشاركين.

ونوه إلي أن معركة المنصورة استمرت 53 دقيقة، وشاركت فيها 200 طائرة، 120 إسرائيلية و80 فقط مصرية، وخلال تلك المعركة سقطت 5 طائرات مصرية و18 إسرائيلية، مضيفا:"القوات الجوية أبهرت العالم والخبراء الاستراتيجيين في معركة المنصورة".

