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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. تارا عماد تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

صدى البلد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها ،وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت تارا عماد  أنظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الأسود،ونالت صورها تفاعل كبير من معجبينها.

بالكاجوال.. تارا عماد تخطف الأنظار ببساطتها

بهاف ستومك .. تارا عماد تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام


ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

 

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