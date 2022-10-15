مياه الشرب: سنقوم بزراعة شجرة لكل دولة ستشارك في قمة المناخ

قال محمد صلاح المتحدث الرسمي للشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحى، إن الغابات الشجرية موجودة فى عدد من المحافظات، لاستكمال منظومة الصرف الصحي الآمن من خلال زراعة أشجار غير مثمرة.

وأوضح:" الغابات الشجرية موجودة فى عدد من المحافظات، لاستكمال منظومة الصرف الصحى الآمن من خلال زراعة أشجار غير مثمرة هامة للغاية للتوعية بأهمية التغيرات المناخية، لافتا إلي أن شركة المياه استقبلت المغامر بزراعة شجرة لكل دولة بالغابة الشجرية فى الأقصر.

وأكمل:" المغامر له عدد من المحطات سيمر عليها لنشر التوعية بالتغيرات المناخية، وسنقوم بزراعة شجرة لكل دولة ستشارك فى قمة المناخ".