محمد شومان: ضبط الأمن والاستقرار شرط أساسي لانطلاق عملية التنمية

قال محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن أحد أدوار الدولة هو ضبط الأمن والاستقرار وأنها شرط أساسي لكي تنطلق عملية التنمية وهذا كلام متفق عليه.

وتابع خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"،:"" تحقيق الأمن مفهوم مجتمعي يتم عن طريق تأمين الغذاء والاعتماد على النفس واختصار الأمن والاستقرار"..

وعلق، شومان علي تغريدة لأحد المنتمين الجماعة الإخوان تحدث فيها عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا:" هذه التغريدة يخاطب فيها المشاعر وليس العقول، ويتحدث بطاقة سلبية هائلة وبها تهكم علي الدولة المصرية".