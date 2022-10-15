عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد شومان: ضبط الأمن والاستقرار شرط أساسي لانطلاق عملية التنمية

الدكتورمحمد شومان
الدكتورمحمد شومان

قال محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن أحد أدوار الدولة هو ضبط الأمن والاستقرار وأنها شرط أساسي لكي تنطلق عملية التنمية وهذا كلام متفق عليه.

وتابع خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"،:"" تحقيق الأمن مفهوم مجتمعي يتم عن طريق تأمين الغذاء والاعتماد على النفس واختصار الأمن والاستقرار"..

وعلق، شومان علي تغريدة لأحد المنتمين  الجماعة الإخوان تحدث فيها عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا:" هذه التغريدة يخاطب فيها المشاعر وليس العقول، ويتحدث بطاقة سلبية هائلة وبها تهكم علي الدولة المصرية".

الدولة المصرية جماعة الإخوان تحقيق الامن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

فرانس فوتبول: الخطيب وحسام حسن استحقا المنافسة على الكرة الذهبية.. فيديو

تراجع شديد في أسعار النفط العالمية

مقتل 22 شخصا إثر انفجار بمنجم شمال تركيا

القيصرية تودع الحرف اليدوية.. قصة عروس التجارة في سوهاج

فرانس فوتبول: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ