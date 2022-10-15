خلافات الجيرة تُصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين 5 عمال بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة، بقرية الأغانة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانة دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من:" طرف أول عبد الناصر. س. ع. ع- 26 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي شبه نافذ أعلى الكتف الأيمن، وعلي. ع. ع. ع- 43 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وطرف ثانٍ كل من:" عبد العزيز. ع. س. م- 19 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس"، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، ومحمود. ع. س. م- 22 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد. س. م. ب- 50 سنة- عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.