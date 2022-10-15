.ضياء السيد يكشف مميزات شادي حسين وأنسب مركز له.. فيديو

أثنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق على شادي حسين لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا دربت شادي حسين، لاعب كويس وبإمكانه اللعب كجناح ولما بيلعب جناح بيكون مُختلف عن طاهر محمد طاهر وحسين الشحات".



أضاف: "لما شادي حسين بيتواجد في مركز الجناح بيدخل لعمق الملعب".



وختم حديثه قائلا: "شادي حسين لاعب مميز وبالمباريات سيصبح أفضل".

قائمة الاهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري..

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ‏ومحمد شريف وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام ‏حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، وقبل انطلاق المران عقد ‏مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة ‏بمباراة الاتحاد المنستيري غدا.‏

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها فقرة ترفيهية بالكرة قبل خوض ‏الجوانب الخططية، التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وحرص لاعبو الأهلي على تهنئة علي لطفي حارس الفريق بعيد ميلاده، والاحتفال به ‏على ‏طريقتهم الخاصة والمعتادة قبل المران.‏