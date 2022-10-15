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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة بسيناء في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

افتتاح معرض الفن
افتتاح معرض الفن التشكيلي في سيناء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة فعاليات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة، في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ٧٣م. 

وافتتح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكتب النشر الإقليمى للمؤلفين من الشعراء والكتاب والنقاد من أبناء شمال سيناء الإقليمى تحت إشراف صفاء  محمد.

 

الفن التشكيلي

كما تم افتتاح معرض الفن التشكيلي لفنانى شمال سيناء.

وضم المعرض أعمال الفنانين التشكيليين بالمحافظة، وهم الفنان رجب عامر  والفنان جمال فودة.

 بالإضافة لذلك، تم افتتاح نتاج رواد وهواة الفن التشكيلى للفنانات الشابات، ومنهن منة الله عبد الله محمود، بكلية التربية، ٢١ سنة، والفنانة خلود أحمد السيد، حاصلة على ماجستير قانون، ٢٧ سنة، والفنانة ريم محمود عبد العليم مصبح، حاصلة على ماجستير تربية رياضية، ٢٨ سنة، والفنانة ضحى عصام عروج، بكالوريوس تجارة، ٢٣ سنة، والفنانة منة الله خالد أحمد، فنى أشعة، ٢٠ سنة، والفنانة بسمة شريف سمير، بكالوريوس علوم وتربية، ٢٤ سنة، والفنانة سهر إبراهيم الحارون، بكالوريوس اقتصاد منزلى، ٢٢ سنة،  والفنانة شيماء عبد الحكم، بكالوريوس تجارة، ٢٩ سنة.

وكلهن تم تدريبهن بقسم  الفن التشكيلي والحرف البيئية تحت إشراف إيناس سمير، مديرة قصر ثقافة العريش.

كما تم افتتاح معرض الحرف البيئية والزى السيناوى والمشغولات اليدوية تحت إشراف نسرين عطية.

وبدأت العروض الفنية لفرقة الموسيقى العربية تحت إشراف إسماعيل خطابى، مدير الفرقة، وقيادة المايسترو أسامة منصور، مدرب الفرقة.

وقدمت الفرقة أغانى وطنية بمناسبة السادس من أكتوبر، وهى موسيقى" عزيزة يا بهجة الروح" للمجموعة، وأغنية “الأرض بتتكلم عربى”  للمطرب عمر مراد، وعزف منفرد على الناى لأغنية “الدنيا غنوة” للفنان يحيى الشوربجى على، وأغنية “أنا بستناك” و"ألف ليلة وليلة" للمطربة الدكتورة هبة، وأغنية “عنابى” للمطرب مراد رشيد، وأغنية “يا حلو صبح” للمطرب أبو الفتح.

واعقب ذلك عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة مدير الفرقة محمد إبراهيم عرفات، ومدرب الفرقة سامح الكاشف.

وقدمت الفرقة رقصات مستوحاة من التراث والفلكلور السيناوى. 

وحضر الحفل أكثر من ٧٠٠ فرد من أهالى العريش ورواد الثقافة.

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سيناء ثقافية فنية أدبية أكتوبر

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